恐怖分子欲趁圣诞和新年假期制造麻烦 东南亚警方严阵以待（更新版）

(新增印度和孟加拉国相关内容)

路透雅加达/曼谷12月23日 - 东南亚安全部队在圣诞节和新年假期之前的周五处于警戒状态，此前澳洲和印尼分别挫败一起炸弹袭击计划，马来西亚拘捕一些武装嫌犯。

澳洲警方周五表示，他们阻止了圣诞节在墨尔本知名地点发动袭击的计划，当局称之为受伊斯兰国鼓动的“紧急恐怖事件”。

周一在柏林，一名突尼斯嫌犯驾驶一辆卡车冲进一个圣诞节集市，造成12人丧失。

印尼警方称，拘捕了至少14名嫌犯，他们涉嫌计划在雅加达对总统府和另外一处未公布地点进行自杀式炸弹袭击。

反恐警察周三在雅加达郊外的枪战中击毙三名嫌犯。

在穆斯林人口占多数的马来西亚，本周警方称已逮捕涉嫌与伊斯兰国有关联的七人。今年6月，吉隆坡郊外发生一起手榴弹袭击酒吧事件，伊斯兰国宣布对此负责。

警方将对交通枢纽、娱乐中心和其他热门旅游胜地进行监控。

美国驻印度使馆本周警告称，外国人经常光顾地区面临的威胁升温，并援引媒体报导称伊斯兰国意图对印度发动袭击。

在穆斯林人数众多的孟加拉国，一名警官称警方将在教堂附近巡逻。一武装团体今年7月在孟加拉首都达卡杀害22人，其中大多为外国人。

泰国警方计划，安排逾10万名警察进行巡逻，直至1月中旬，并称这样的警力和去年相比有所增加，但未阐述细节。

泰国警方副发言人Kissana Phathancharoen称，没有情报显示可能会发生袭击，但“我们不能放松警惕”。

多种族国家新加坡是重要的商业、金融和旅游中心，很多来自西方的侨居者也在此安家。该国将在观光和购物地区部署警力。警方称箱包和个人物品可能会被检查。(完)