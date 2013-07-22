《亚洲金融焦点》市况震荡但资金量能萎缩，券商交易部门难展欢颜

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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美银美林对基金经理的调查显示，美联储准备缩减刺激计划，以及中国经济增速降至20年低位，已促使基金经理对新兴市场的股票配置降至12年来的最低位。
随着投资气氛骤然转变，之前购买新兴市场国家本币债券而没有对冲的外国投资者，遭遇新兴货币贬值和市场波动性急剧攀升的双重打击。
以印度为例，今年前五个月，受到汇率稳定、波动率较低和收益率相对较高的吸引，外资争相购进印度公债，累计买入了约50亿美元的公债。
然而，自6月以来，有近80亿美元的资金撤离印度公债市场，因印度卢比剧烈下挫，抹去了持有印度公债所带来的所有收益。
但即便经过这么激烈的资金外逃，在亚洲市场建仓似乎仍有一些风险。
瑞银估计，2009年以来，累计流入新兴债市和股市的资金规模平均只较峰值低13%，暗示短期内可能还有更多资金外流。
“上月在中国看到的信用市场错配现象，吓跑了投资者。现在就像是不小心露出了马脚，”贝莱德亚太地区基础股票部主管Andrew Swan表示。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 蔡美珍)
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* 美国10年期和七年期公债收益率触及11月18日以来最低 * 3月美国雇主新增就业岗位9.8万个，少于预期 * 纽约联储杜德利称，缩表或仅导致升息“稍稍暂停” * 美国对叙利亚空军基地发动袭击，限制收益率进一步涨幅 路透纽约4月7日 - 美国公债收益率周五上涨，逆转了稍早弱于预期的美国就业数据带动的大跌走势，因 一位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话提振了升息预期。 指标10年期公债收益率尾盘报2.380%，较周四尾盘升近4个基点，远高于11月18日以来最低的2.269%。 美国劳工部称，3月非农就业岗位增加9.8万个，为去年5月以来的最小增幅，远低于路透调查的分析师预 计的18万个后，美债收益率触及盘中低位。 纽约联储总裁杜德利稍晚称，美联储可能避免在开始缩减规模达4.5万亿美元的债券组合的同时升息，这 可能促使升息计划仅“稍稍暂停”。 上周，这位颇有影响的美联储决策者称，最快今年开始缩表，早于大部分分析师的预期。 分析师称，投资者将他稍早
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。