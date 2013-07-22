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货币新闻 | 2013年 7月 22日 星期一 12:19 BJT

《亚洲金融焦点》市况震荡但资金量能萎缩，券商交易部门难展欢颜

美银美林对基金经理的调查显示，美联储准备缩减刺激计划，以及中国经济增速降至20年低位，已促使基金经理对新兴市场的股票配置降至12年来的最低位。

随着投资气氛骤然转变，之前购买新兴市场国家本币债券而没有对冲的外国投资者，遭遇新兴货币贬值和市场波动性急剧攀升的双重打击。

以印度为例，今年前五个月，受到汇率稳定、波动率较低和收益率相对较高的吸引，外资争相购进印度公债，累计买入了约50亿美元的公债。

然而，自6月以来，有近80亿美元的资金撤离印度公债市场，因印度卢比剧烈下挫，抹去了持有印度公债所带来的所有收益。

但即便经过这么激烈的资金外逃，在亚洲市场建仓似乎仍有一些风险。

瑞银估计，2009年以来，累计流入新兴债市和股市的资金规模平均只较峰值低13%，暗示短期内可能还有更多资金外流。

“上月在中国看到的信用市场错配现象，吓跑了投资者。现在就像是不小心露出了马脚，”贝莱德亚太地区基础股票部主管Andrew Swan表示。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 蔡美珍)
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