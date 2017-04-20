焦点：回归基本 跨国投行强化亚洲交易银行业务

路透香港4月20日 - 随着亚洲交易迟缓，中国投行从国际对手手中抢夺市场份额，一些外资银行把资源调配到交易银行业务，即融资交易，现金管理以及安排支付的日常业务。

亚洲是全球最大的交易地区，随着跨区交易日益增长，中国以外的供应链网络扩张，交易银行业务可望抵消其他方面营收的放缓。

花旗集团(C.N)和汇丰(HSBA.L)等现有的交易银行业务巨头正在扩张销售和业务覆盖范围，以往更注重投资银行业务的摩根大通(JPM.N)和德意志银行(DBKGn.DE)也在不断强化此一业务。

行业分析公司Coalition本周首次提出的交易银行排名显示，根据年度营收增长来看，汇丰和摩根大通2016年在亚洲表现最为强劲。

“整体来看，我们确实看到多数传统投行都在向交易银行业务投资，”Coalition驻伦敦研究和分析主管Eric Li向路透表示。

“他们意识到投行业务波动性更高，而且进一步改善空间有限，”他称，并表示前12大外资银行营收中已有超过60%集中在投行。

Li表示，相形之下，这些银行在该地区的现金管理市场上仅占到15%的份额。

因此，各银行正在做好准备，力图把握住可能增多的交易，并以其投资银行平台为依托，来承接更多资金消耗更小但能带来更多稳定回报的交易业务。

“我们在关系、资金方面下功夫，在稳定的业务来源方面下功夫，”德意志银行全球交易银行业务亚太地区负责人Lisa Robins说道。

“我不会说(它)不会用到资本，因为我们确实用到了资本，但这是个相对有效的业务。”

Robins未给出业务预测，但德意志银行去年5月曾称，在交易银行业务领域，来自亚洲的收入占比或将在未来数年从18%增长到25%。

**增加人力**

猎头和一些银行人士称，虽然2016年许多外资银行都削减了亚洲的投行员工人数，以应付萧条的交易活动，但交易银行业务的增员势头却比较强劲。

猎头公司Robert Walters的金融服务业总监John Mullally表示，今年全球各大银行在亚洲的交易银行员工数或将增加5%，而投资银行员工数或将持平或减少5%。

摩根大通亚太企业银行业务主管Muhammad Aurangzeb表示，该行在亚洲交易银行业务的销售线和产品线都增添了员工，帮助扩大其市场份额。

德意志银行和摩根大通等银行还愈发利用他们在投资银行方面的影响力，以赢得更多日常交易融资和现金管理服务业务，以便发展客户关系。

“我们(对投行客户)讲，我们希望与你们建立更广和更深的联系，”Aurangzeb表示。

“我们不想只为你做并购交易、IPO或大宗交易，然后在一年半后再见面前都根本不联系。”

但是，他们将面临来自花旗集团和汇丰控股等全球对手的激烈竞争。花旗和汇丰的资产规模和在亚太的银行网络更大。

例如，汇丰计划今年在亚太地区商业银行业务新增大约500名员工，以利用中国“一带一路”等倡议带来的机会。商业银行业务包括交易银行业务。(完)