胜选光环或无助奥巴马圆满完成亚洲之行

路透华盛顿11月15日电（记者 Matt Spetalnick/Jeff Mason）---奥巴马赢得连任後首次出访原本应成为彰显胜选的机会，并推销美国重返亚洲战略。不过实际情况并未如此。

中东局势动荡加剧、中国领导人换届後中美紧张关系挥之不去，以及美国的财政悬崖和安全部门丑闻等国内问题或削弱奥巴马向亚洲盟友许诺的努力。

奥巴马周六启程出访东南亚，访问缅甸成为此行重点。他在缅甸将面临的主要挑战是鼓励该国的民主过渡，促使缅甸民选政府采取更多措施改进人权并抑制宗派血拼。

去年奥巴马宣布，将美国的外交、经济和安全政策重心转移至亚洲，此行即是这一政策的实践。外界广泛认为美国重返亚洲意在对抗中国崛起。

不过，在奥巴马登上空军一号之前，白宫口中的亚洲“重心”已然出现了更加严峻的地缘政治和预算困局。这将在奥巴马的三日亚洲之行时争先摆在其面前。奥巴马本次还将到访泰国和柬埔寨。

以色列和控制加沙地带的哈马斯武装之间的军事冲突是奥巴马目前最大的担忧。他已经要求采取措施降低冲突规模，防止冲突失控，在出访过程中料继续紧密关注局势发展。

最新的巴以冲突不只增加了全面战争爆发的可能性，也凸显出奥巴马第二任期中将继续面对中东出现的一个又一个危机。

“很明显，你不可能真正地将重心转移到亚洲，你所能做的只是四处救火。你总要关注中东危机。”前美国国务院和美国国际开发署官员、现为乔治敦大学亚洲专家的David Steinberg认为。

中国领导层换届也让奥巴马面临的局面更为复杂。美国谨慎观察习近平及其领导层如何带领中国，特别是中国是否会改变贸易和外汇政策，美国对这些方面相当不满。

另外，美国也担忧中国民族主义上升、南海问题和中日钓鱼岛之争等问题。

毫无疑问，连任让奥巴马的亚洲之行更加有力。同时，美国官员也注意到，在与中国的有关问题得到解决之前，亚洲国家领导人可能不会完全欣然接受美国在巩固关系和增强影响力方面的努力。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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