超强台风“天兔”来袭 华南沿海地区至少20人遇难

路透香港9月23日 - 超强台风“天兔”周一吹袭香港和华南沿海地区，带来强风并引发洪水，一些地区的电线被吹断，并已在内地造成至少20人死亡。

“天兔”是今年吹袭西太平洋的最强台风，周日晚间开始逼近香港，已有逾370班进出港航班被取消。

周一早些时候，香港天文台仍维持八号烈风或暴风信号，香港金融市场上午至少部分时段休市。

新华社报道称，中央气象台发布台风最高级别预警，福建省有8万余人向安全地带转移，当局部署救灾人力至少达5万。

据电视台报道，华南沿海地区至少有20人死亡，其中汕尾市有13人。

官媒报道称，飞往广东和福建的航班已被取消，大陆与台湾之间的海运航线停运。

受“天兔”影响，香港交易所证券及衍生产品市场延迟开市。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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