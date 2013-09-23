超强台风“天兔”来袭 华南沿海地区至少20人遇难

中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透香港9月23日 - 超强台风“天兔”周一吹袭香港和华南沿海地区，带来强风并引发洪水，一些地区的电线被吹断，并已在内地造成至少20人死亡。
“天兔”是今年吹袭西太平洋的最强台风，周日晚间开始逼近香港，已有逾370班进出港航班被取消。
周一早些时候，香港天文台仍维持八号烈风或暴风信号，香港金融市场上午至少部分时段休市。
新华社报道称，中央气象台发布台风最高级别预警，福建省有8万余人向安全地带转移，当局部署救灾人力至少达5万。
据电视台报道，华南沿海地区至少有20人死亡，其中汕尾市有13人。
官媒报道称，飞往广东和福建的航班已被取消，大陆与台湾之间的海运航线停运。
受“天兔”影响，香港交易所证券及衍生产品市场延迟开市。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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