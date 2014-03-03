股市下挫油价上涨 因乌克兰紧张局势升温

* 美国股指期货下跌1.0%，日经指数跌逾2%

* 日圆和瑞郎等避险货币上涨，欧元承压

* 油价因天然气供给疑虑上涨

路透东京3月3日 - 股市周一下挫而油价大涨，因乌克兰紧张紧张局势升温。

周六俄罗斯议会在总统普京要求下，批准入侵乌克兰。乌克兰新政府发出战争警告，军队处于高度戒备状态。普京公开表示握有向乌克兰派军的权利，造成自冷战以来俄罗斯与西方国家之间最严峻的一次对峙。

七国集团(G7)谴责俄罗斯的行为，暂时取消了八国集团(G8)峰会的准备工作。八国集团包括俄罗斯在内，本次峰会定于6月在索契举行。

美国股指期货从周五所及的纪录高位下跌1.0%；日股日经指数.N225重挫2.3%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下滑1.0%。

“这是市场对周末期间乌克兰紧张形势升级做出的反应...传统的风险资产遭受打击，避险资产获得追捧。”澳新银行(ANZ/澳盛)外汇策略师Sam Tuck称。

美元兑日圆一度低见101.255，为近一个月低点，最新报101.36，较上周尾段跌约0.4%。

美元兑瑞郎跌至接近周五所及两年低位0.8782瑞郎。

“没有人希望北大西洋公约组织(NATO)与俄罗斯全面对抗。那将是最糟糕的场景。可能就连普京也不愿意看到这样的局面，”一家日系银行的资深自营交易员称。

他补充道，“我的预感是，考虑到历史背景，最终西方将放任克里米亚落入俄罗斯手中。但事态最终平息将花费一段时间，至少要一个月。在事态平息之前，市场不可能稳定下来。”

欧元兑美元跌0.2%至1.3778美元，从周五所及的两个月高位下滑。因欧元区经济依赖俄罗斯通过乌克兰的天然气供应。

对于天然气供应的中断忧虑以及战争威胁，足以大幅推高油价。

布兰特原油一度升高2%至两个月高点每桶111.24美元。

美国原油期货触及五个月高点104.65美元。

除有关军事对峙的担忧以外，尚不清楚乌克兰新临时政府能否确保获得资金以避免违约。新政府仅是在一周左右前组建而成，此前乌克兰前总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)被驱逐下台。

乌克兰已表示，未来两年需要350亿美元来避免违约，短期内可能需要40亿美元。但乌克兰财长OleksanderShlapak周六称，该国在4月之前不太可能得到国际货币基金组织(IMF)的财务支援。

乌克兰相关疑虑导致10年期美国公债收益率(殖利率)降至一个月低点2.592%，上周尾段为2.66%。本周将出炉的重要经济数据包括周一的制造业数据和周五的非农就业报告。(完)

(编译 孙茉莉/张若琪/石冠兰/王翔琼；审校 张涛/张明钧/郑茵)

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