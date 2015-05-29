美防长卡特称中国在南海造地制造了“新事实” 中国敦促美方谨言慎行（更新版）

（新增中国外交部发言人评论）

路透一架美国军机上5月28日 （记者 David Alexander） - 美国国防部长卡特称，是中国在南海的活动规模在改变地区现状，而非美国。这是华盛顿对中国在南海岛礁建设发起的最新挑战。

卡特正开启为期10天的亚洲之行，他对记者称，美国正试图维护一个共享的地区安全架构，该架构在过去70年里增进了“各方繁荣”。

“多年来，我们一直在南海上空飞行，并且将继续这么做：飞行、航行和执行任务。所以这并非一个新的事实，”卡特表示。

“新的事实是填海造地以及填海造地的规模，而那并非是美国制造的事实，而是中国制造的事实，”卡特表示。

最近几周，美国多次公开批评中国在有争议的斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）进行的岛屿建设。卡特周三呼吁中国和其他国家停止岛屿建设，并停止将领土争议军事化。

中国外交部发言人华春莹周五在例行记者会上称，“我不知道美方所声称的‘现状’是什么现状，如果他指的是从上世纪70年代以来，菲律宾等个别国家非法侵占中国南沙岛礁、进行大规模建设活动的‘现状’，我们当然是不承认的。”

“中国不承认南沙群岛有关岛礁被菲方等非法侵占的所谓‘现状’。”她并表示，“我们敦促菲方停止发表错误言论，也敦促美国作为南海争议非当事方，真正本着负责任态度，谨言慎行，理性冷静，不要再发表任何挑衅、挑拨言论。”

“这些言论无助于争议的和平解决，只会进一步损害地区和平稳定，”华春莹说道。

被问及美国是否会派出军舰进入离中国建设的岛礁12海里以内的区域、以宣示美国不接受中国方面的主权主张时，卡特称，“美国将在国际法允许的范围内飞行、航行和执行任务。”

卡特不同意中国建设的岛屿12海里以内为中国领海的观点。

“我认为你说的12海里领海宽度，不适用于以前被淹没而现在露出水面的岛礁。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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