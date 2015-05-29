美防长卡特称中国在南海造地制造了“新事实”

(本文由路透中文网编译提供)

路透一架美国军机上5月28日 （记者 David Alexander） - 美国国防部长卡特称，是中国在南海的活动规模在改变地区现状，而非美国。这是华盛顿对中国在南海岛礁建设发起的最新挑战。

卡特正开启为期10天的亚洲之行，他对记者称，美国正试图维护一个共享的地区安全架构，该架构在过去70年里增进了“各方繁荣”。

“多年来，我们一直在南海上空飞行，并且将继续这么做：飞行、航行和执行任务。所以这并非一个新的事实，”卡特表示。

“新的事实是填海造地以及填海造地的规模，而那并非是美国制造的事实，而是中国制造的事实，”卡特表示。

最近几周，美国多次公开批评中国在有争议的斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）进行的岛屿建设。卡特周三呼吁中国和其他国家停止岛屿建设，并停止将领土争议军事化。

中国外交部发言人华春莹周四在例行记者会上称，美方对个别国家长期以来在非法侵占中国岛礁上的建设活动选择性失声，却对中方在自己主权范围内合法、合情、合理的正常建设活动说三道四。

她补充道：“中国人自有判断，任何人都无权要求中方怎么做。”

被问及美国是否会派出军舰进入离中国建设的岛礁12海里以内的区域、以宣示美国不接受中国方面的主权主张时，卡特称，“美国将在国际法允许的范围内飞行、航行和执行任务。”

卡特不同意中国建设的岛屿12海里以内为中国领海的观点。

“我认为你说的12海里领海宽度，不适用于以前被淹没而现在露出水面的岛礁。(完)