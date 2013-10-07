美国“重返亚太”阵脚不稳 中国推进地区合作

路透吉隆坡10月6日（记者 Stuart Grudgings） - 两年前，时任美国国务卿希拉里宣布美国“重返亚太”时，象征这一政策转变的重要行动就是在澳大利亚北部部署2,500名海军陆战队官兵的计划。

但根据澳大利亚国防部信息，达尔文市目前没有一名美国海军陆战队员。200名美国海军陆战队队员刚刚结束了为期6个月的轮换部署，而下一批轮换的1,150名海军陆战队队员要到明年才能到达。

美国到2017年在达尔文市部署2,500名海军陆战队队员的原定目标依然未变，但在该政策宣布两年后，当地却看不到美国海军陆战队的踪影，这凸显对美国战略重心向亚洲“转移”承诺的质疑。

受美国政府停摆影响，美国总统奥巴马取消了访问亚洲四国和出席两个地区峰会的行程，令外界对美国重返亚太政策产生更多质疑。美国重返亚太政策旨在重新恢复其在亚太地区的军事和经济影响力，同时制衡正在崛起的中国。

虽然美国和亚洲的外交人士尽力淡化奥巴马取消上述行程的影响，但美国政府陷入停摆且混乱不堪，令外界认为中国在某些方面已开始智胜美国战略重心转移。

在尴尬不已的美国官员上周宣布奥巴马取消上述行程安排之际，中国国家主席习近平正出访印度尼西亚，随后出访了马来西亚。在习近平访问印尼期间，两国企业宣布了价值约300亿美元的协议。习近平在访问马来西亚期间宣布两国建立全面战略伙伴关系，包括升级军事关系。

习近平还将出席在巴厘岛举行的亚太经合组织会议。

奥巴马因将缺席APEC及东亚峰会，将无法推进相关贸易协议，也无法施展个人外交来支持与中国存在海上领土争端的盟国。

“对于与美国关系不密切的国家而言，奥巴马的缺席会令他们加强追随中国的政策，”澳大利亚国防学院荣誉退休教授Carl Thayer写道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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