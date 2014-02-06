美助理国务卿对中国南海主权声索表示关切

路透华盛顿2月5日 - 美国负责东亚与亚太事务的助理国务卿罗素（DannyRussel）周三表示，美国益发担心中国对有争议的南中国海提出主权声索是为了逐步获得对亚太地区海域的控制权。

罗素在国会听证会上表示，中国对南中国海含糊的主权声索已经在邻国间“制造了不确定、不安全和不稳定的”局势。

尽管美国表示在争端中不支持任何一方，但罗素表示，确保海洋争端和平解决符合美国的利益。作为亚洲战略的一部分，美国还加强了在该地区的军事存在。

“令人越来越忧虑的是，在南中国海的这种行事方式说明中国日益寻求在所谓‘九段线’内海域施加控制力，尽管邻国对此持反对立场，且中国单方声索主权的区域也明显缺乏国际法的支持，”罗素在美国众议院有关亚太事务委员会的听证会上说道。

罗素表示，根据国际法，对南中国海的主权声索必须基于地域特征。北京当局应该“澄清或调整其‘九段线’声索内容，令其符合国际海洋法规。”

罗素表示，由于美国方面的关切，他和其他美国高级官员曾访问该地区，并向中方提出这一问题。他在听证会上的书面发言中表示，美国国务卿克里也将很快访问该地区。（完）

编译：王凤昌 发稿：郑茵

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