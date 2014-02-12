克里将对中国就海上领土争议表现更强硬立场

路透华盛顿2月12日（记者Arshad Mohammed/David Brunnstrom） -美国将对中国就东海领土争议问题采取更强硬立场，美国国务卿克里本周将在出访北京时强调这一点。

克里将于周五会见中国高官。中国对东海和南海岛礁主权诉求引发的亚洲紧张局势是克里本次出访的首要议题。此外，克里还将谈及朝鲜问题和气候变化。

克里的东亚和太平洋事务首席助理、助理国务卿拉塞尔（Danny Russel）上周对事关中国的一系列海上纷争表现出了更强硬的立场。

对于海上纷争，“在我们所担心的问题、以及我们希望中国采取的行动方面，它（拉塞尔的证词）无疑表明了更加强硬的立场，”美国国务院一名高级官员称。“克里将继续向中国施压，促使（中国）收敛挑衅的行动和言辞，对中国的一些挑衅行为发出警告。”

中国试图在亚太地区取得更大的海上控制权，美国对此的担忧与日俱增，拉塞尔称中国的领土主张已“造成了不确定、不安全及不稳定因素”。

分析人士表示拉塞尔在中国领土纠纷问题上的强硬态度是在警告中国不要划设南海防空识别区，并暗示中国的举动不受国际法支持。

克里周三飞离华盛顿开始为期一周的亚洲之行，出访国家包括韩国、中国、印尼和阿联酋。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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