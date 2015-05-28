美国试图推动亚洲伙伴国合力阻止中国在南海填海造地

路透华盛顿5月28日 （记者 David Alexander） - 美国发布中国在南海填海造地的视频，并表示正在考虑采取更多强硬的海上行动，藉此表明将在南海问题上持更强硬的立场，并试图推动亚洲伙伴国采取更多行动。

美国上周发布了侦察机拍摄到的中国在南海填海造地并进行跑道和港口建设的视频。这有助于确保该问题成为周五开始的香格里拉对话会的主导话题。美国防长卡特和中国军方高官都将参会。

美国推进的亚洲军力再平衡部分意在遏制中国，希望东南亚国家采取更为一致的立场反对中国在南海的岛礁建设。

“这些国家需要自己提出这个问题，”一位不愿具名的美国国防官员表示，并称让美国在南海问题上带头挑战中国恐怕适得其反。

该官员称，更多伙伴国，包括东盟在内，需要迅速采取更一致的行动，因为“要是再等四年，必将木已成舟”。

专家们并不认为东盟层面会很快在南海问题上采取联合行动。“这完全是幻想，”新加坡东南亚研究所南海专家Ian Storey。

但一些国家之间加强合作是可能的。日本军队正在考虑与美国一道在南海进行海上和空中巡逻。日本和菲律宾预计将启动有关防务装备及技术转让框架协议的谈判，并就访菲日本军事人员身份的协议进行商谈，以加强联合训练和演习。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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