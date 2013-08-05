亚洲出口仍低迷 未受美国复苏提振

2013年7月24日在斯里兰卡科伦坡港拍到的集装箱码头。 REUTERS/Dinuka Liyanawatte

路透香港8月5日 - 美国经济可能已经不再打喷嚏了，但亚洲的出口仍因重感冒卧病在床。

根据路透整理的数据，今年第二季日本、中国、韩国、台湾、泰国、香港和新加坡等东亚出口七雄的出口增长停滞，其中对欧盟出口降幅最大，较上年同期下降9%。

中国与其邻国贸易的增长未能抵消欧洲需求骤减，以及对日本商品需求的大幅减少。更令人担忧的是，出口放缓破灭了今年稍早对美国复苏提速将引发对亚洲出口商品需求增长的预期。

出口仍占该地区经济总产出的大约35%，但美国经济复苏是由楼市和页岩气投资拉动，而不是由对亚洲工厂供应的电子产品需求拉动。

这使得亚洲经济体安然度过全球利率上升及国际投资资金西移的难度加大。野村数据显示，虽然外资仍在增持日股，但5月以来外资卖出大约125亿美元的亚洲其他国家股票。

“目前这个地区没有吸引外资加大投资的因素，”瑞银驻新加坡首席投资策略师Kelvin Tay表示。“我们陷入无路可走的境地。”

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**一些意外**

贸易数据包含一些值得注意的意外：尽管日圆贬值令以日圆计价的日本出口收入增加，但需求仍疲弱而且以美元计价的日本出口第二季下滑14%。

虽然韩元升值，韩国出口却增加1%，其中对中国的出口攀升13%，因工业机械、汽车部件以及智能手机、电视机和冰箱等大众消费品旺销。

这对放缓的中国经济而言可能是个好兆头，意味着工厂为订单增加做准备，而且中国将经济成长由投资和出口推动转向内需推动的努力，激发消费者对三星电子(005930.KS)、LG电子(066570.KS)和现代汽车(005380.KS)等公司高端白色商品的需求。

“中国政府在努力提振国内消费，近期韩国出口似乎因此受惠，”现代证券驻首尔的分析师Lee Sang-jae表示，“中国私人消费增幅远高于整体经济增速。”

那些将韩国视作全球出口需求晴雨表的分析师和投资者认为，韩国出口上升也给亚洲其他地区带来曙光。花旗策略师Markus Rosgen表示，欧元区7月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)升至两年高位，加强了这种乐观情绪。

德意志银行的亚洲首席分析师Michael Spencer则指出，美国供应管理协会(ISM)7月制造业指数升至两年高位55.4，高于分析师预期的52.0，6月为50.9。

但上季对欧洲或美国的出口数字却没反映出这种乐观情绪。中国对欧盟出口下降8%，日本对欧盟出口下滑20%，为连续第七个季度下滑。对美国的出口减少2.4%，其中香港对美国出口降幅最高，达到21%，日本对美国出口下降7%。

**最好的选择**

尽管西方经济调查数据或呈现改善迹象，但尚未能提振亚洲信心。汇丰/Markit区域采购经理人调查显示，中国、韩国和台湾的新订单下滑，日本新订单则放缓。

“这暗示亚洲不太可能立即反弹，”汇丰亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann在8月2日致客户报告中称。“概括来说，发达国家的形势改善程度令人满意。但还未能惠及新兴市场。

因此分析师警告称，与其寄望出口反弹而提高亚股布局，更多投资人可能将资金由亚洲转移至美国，因相对而言美国的前景较为正面。

“虽然美国经济仍在努力想要重拾增长动能，但可以越来越明显地看出该国或是‘展览会中最好的货色’--在一堆吸引力不怎么大的选项中已算是最好的选择，”美国谘询及出版机构IHS经济分析师Chris Christopher在给客户的报告中，对消费者市场趋势发表了这样的看法。

出口需求的最大薄弱环节，来自表面上似乎出现最大幅反弹的国家--日本。

由于日本央行采取空前努力通过购买资产以刺激需求，过去一年日圆兑美元已贬值逾两成。这带动日本出口上季成长7%，帮助丰田汽车(7203.T)净利近乎倍增，创下5,621.9亿日圆(56.9亿美元)的纪录。丰田将季度营业利润的逾三分之一归因于日圆贬值。

不过，尽管日本第二季以日圆计的出口额较上年同期成长，但实际出口量却是下滑近6%。若以美元计，出口额则减少13.8%。(完)

(编译 李春喜/杜明霞/张若琪 审校 艾茂林/张荻)

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