美国防部长敦促各方立刻停止在南海填海造地

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透夏威夷珍珠港5月27日 （记者 David Alexander） - 美国国防部长卡特周三呼吁中国和南海附近的其他国家立即停止（在南中国海的）岛屿建设，敦促这些国家停止将争议军事化，寻求和平解决方案。
卡特称，中国的岛屿建设与地区共识“不符”，且美国军机和战舰将继续依据国际法在该区域航行。
“中国的举动正在将该区域的国家以新的方式联合在一起，”他在夏威夷美军太平洋司令部的换帅仪式上表示。“他们（这些国家）正在日渐要求美国介入亚太地区。我们将满足这种要求。”
“未来数十年内，我们仍将是亚太地区的主要安全力量，”卡特称。
“我们想要以和平方式解决所有争议，并要求各国立即并长期停止填海造地。我们亦反对将争议进一步军事化，”卡特在讲话中表示。
夏威夷是卡特亚太行程的首站，他将赴新加坡参加每年一度的香格里拉对话，之后出访越南和印度，在那里他将讨论海上安全问题以及促进安全合作的事宜。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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