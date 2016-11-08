焦点：亚洲国家已改变与美国政府关系认知观 无关谁当选下届总统

2016年11月8日，美国共和党总统候选人特朗普在最后关头的竞选活动中发表演讲。 REUTERS/Rebecca Cook

路透东京/雅加达11月8日 - 无论最后是输是赢，特朗普竞逐总统的选战活动都已让亚洲国家改变对自身与美国政府关系的看法。

最后的民调结果显示，大选最有可能的结果就是希拉里获胜。但分析师及亚洲前官员称，即便是希拉里胜出，在重塑公众信任方面也要有很多工作要做。希拉里是美国对亚洲战略布局的关键人物。

“不论特朗普当选与否，这都标志着美国领导力时代的终结，尤其是道德领导力，”一位前日本外交官称。出于话题的敏感性，这位外交官不愿具名。

“我认为这并不是特朗普本人的问题，而是美国社会的问题，竟然推选这样一个人作为共和党总统候选人。”

特朗普在竞选造势活动中颠覆了美国的民主传统，吸引大批激情群众，为他经常是挑衅又荒唐的言论喝彩。批评人士称他无知、荒谬、种族主义、伪君子、煽动者和性侵者。但他对这些指控一概否认。

他还描述了一个黑暗的美国，称美国受到了中国、墨西哥和伊斯兰国的牵制。

特朗普利用民粹主义来强烈反对移民和全球贸易，这对美国权力带来挑战。美国帮助塑造了全球经济，并促进了全球化。

现在美国面临中国崛起。中国长期以来代表着一股经济力量，现在还在地缘政治方面变得更加自信。

**亚太伙伴关系**

亚洲最担心贸易保护主义--出口占亚洲国内生产总值(GDP)的四分之一，而且亚洲20%的出口目的地是美国。

美国总统奥巴马倡导的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，部分目的是增强美国在亚洲的影响力，是美国重返亚太战略--“经济北约”--的一个重要特征。

这个协定看起来要胎死腹中。不管是希拉里还是特朗普，都反对该协议。TPP若达成，将是12个国家的自由贸易协议，但该协议将中国排除在外。

印尼前财长Chatib Basri对路透表示，TPP是“美国重返亚太的重要工具”。

“美国和中国存在某种形式的竞争，而美国可以凭借TPP进入亚洲，”目前是澳洲国立大学客座教授的Basri说。

由于日本、韩国、台湾及新加坡等美国盟友，都是自由贸易的最大受惠者，如果美国政府立场变得更加倾向封闭及保护主义，美国在亚洲的影响力将下滑。

讽刺的是，尽管中国是特朗普许多攻击言论的主要目标，一旦美国对亚洲未来立场的不确定性升高，将使亚洲各国向中国靠拢，到头来中国反而可能成为最大赢家。

“如果美国撤出TPP，这绝对会提高中国在亚洲的影响力，”新加坡李光耀公共政策学院亚洲研究教授Kanti Bajpai指出。

“美国对泰国、菲律宾及马来西亚国内议题的批评，已经让这些国家更加疏离美国、倒向北京。美国撤出TPP将在地缘政治上帮了中国。”

**安全疑虑**

特朗普一直都盯着中国，他承诺一旦当选，将把中国列为汇率操纵国，对来自中国的进口品课以惩罚性关税。但在全球贸易本已趋弱的状况下，这种措施可能也会伤及那些把零部件运至中国，组装后再出口到美国的亚洲出口商。

凯投宏观(Capital Economics)资深亚洲分析师Gareth Leather表示，菲律宾、台湾和韩国是最容易受特朗普胜选影响的新兴亚洲经济体。

“但对亚洲经济体来说，最大的风险也许并非来自特朗普的贸易政策，而是来自他的外交政策，”Leather说。

特朗普制造了有关他对安全联盟的承诺的疑虑，暗示日本和韩国需要为美国驻军支付更多资金，他们甚至应该发展自己的核能力来对抗中国和朝鲜。

奥巴马政府提出战略重心向亚洲转移计划时希拉里担任国务卿，她料将维持奥巴马的外交政策，有人认为她会更加强硬。

有分析师认为，无论大选结果如何，此次政见主张分歧很大的美国总统大选，已经破坏了美国在亚洲的形象。

“更大的问题是美国能否保住全球领导者的地位，”WisdomTree Japan的执行长Jesper Koll表示。

“我所有的中国朋友都说，‘我们原以为我们20年后会主宰世界，现在看来明年1月就行’。这不是笑话，是形势发展的自然结果，”Koll说。(完)