亚股及美元陷于近期区间波动 市场静候美联储决议

* 澳洲股市自五年高点回落；澳洲央行总裁谈话令澳元承压

* 美国数据缺乏活力，强化美联储将维持政策不变的看法

* 布兰特原油小跌，此前因利比亚供应疑虑而一度扬升

路透东京10月29日 -亚洲股市周二处于近期区间波动，美元则是守在近期低点上方，投资人静待美国联邦储备委员会(FED/美联储)本周政策会议的结果，市场普遍预期美联储将维持刺激政策不变。

澳洲股市下跌约0.3%，扭转周一上涨1%至五年新高的走势。在此同时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS在平盘上下游走。

日股日经指数.N225微跌0.1%,但脱离盘中低点，因日本消费者赶在明年提高消费税之前大举购物，推升9月消费者支出跳涨，提振日股。

“市场仍将保持相对平静，因目前确认市场基本面情况是投资者的当务之急，”首尔Hi Investment &Securities分析师Lee Seung-joon说。韩股.KS11扳回早盘跌势后小幅上涨。

经济学家和市场人士认为，美联储在周三结束的两日政策会议上料维持每月850亿美元的购债规模。多数人预期央行缩减刺激规模的时间将至少推迟到明年3月。

周一公布的美国经济数据无助于改变这一看法。美国9月制造业产出几乎没有增长，成屋待完成销售指数也创下将近三年半以来最大降幅。数据显示，即便在10月初美国政府部分关门之前，经济活动已现疲态。而为期16天的政府关停也料将拖累第四季的经济成长。

“我们预计美联储10月联邦公开市场委员会(FOMC)会议的声明中不会有什么变化，”巴克莱(Barclays)策略分析师在客户报告中写道。

“疲软的工业产出数据，以及成屋销售下滑高于预期，不太可能给予FOMC决策者安慰。他们等待更强劲的经济数据才能开始缩减购债规模前，”他们称。

美国标普E-Mini期货小幅下滑，此前标普500指数.SPX在周一纽约时段收于纪录高点。

美元指数.DXY涨约0.2%报79.346，守在周五所及九个月低点78.998上方。

据路透数据，美元兑日圆跌约0.1%报97.60，但仍设法守在周五所及逾两周低点96.92上方。

日本央行本周也将召开会议，料其周四将维持货币政策不变，力争用两年的时间实现2%的通胀率目标。

国际货币基金组织(IMF)亚太区负责人辛格(AnoopSingh)周二表示，日本对亚洲直接投资和银行信贷增长，有助于抵消美国联邦储备理事会(美联储)缩减刺激预期引发的资本外流.

欧元兑美元几乎持平在1.3781，距离周五高位1.3832不远。后者为2011年11月以来最高。

澳元兑美元跌逾0.33美分，一度低见0.9512美元，此前澳洲央行总裁史蒂文斯表示，由于该国贸易条件下降，澳元未来可能大幅贬值，这种转变将有利于贸易部门。

澳元/美元最新报0.9532美元，远远脱离上周三曾触及的五个月高点0.9758美元。

大宗商品交易方面，现货金微跌，报每盎司1,351.56美元，周一曾升至五周高点1,356.50美元。

伦铜跌约0.5%，报7,154.75美元。上日公布的美国经济数据欠佳。

美国原油期货小跌约0.2%，跌向每桶98美元，但仍接近一周高位，因利比亚石油出口锐减，重燃供应疑虑。布兰特原油则跌0.5%，上日上涨2.68美元。

利比亚原油出口降至不及产能的10%，因该国西部港口和油田受抗议活动影响暂停运作。(完)

(编译 张若琪 审校 王兴亚)

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