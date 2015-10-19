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亚洲 | 2015年 10月 19日 星期一 19:43 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，跟随大连豆油跌势

路透吉隆坡10月19日 - 马来西亚棕榈油期货周一下跌，因中国大连豆油期货遭抛，即便马币（林吉特）兑美元 下滑。

马来西亚衍生品交易所指标12月棕榈油期货 跌1.3%，收报每吨2,272马币。

一外资商品经纪行驻吉隆坡的交易员表示，“此间市场开高，但大连豆油午后收低后，棕榈油出现了技术性下跌。”

随着棕榈油跌破2,300心理关口，在午盘引发了抛售，该交易员称，“马币对市场几乎没有影响。人们预计马币跌势仅有一天，明天又会反弹。”

棕榈油期货合约成交量为51,383口，高于35,000口的日均规模。

交易员还表示，印度和欧洲的需求减少，以及棕榈油库存增加，可能对市场有一些影响。

美国12月豆油合约 跌0.9%。大连商品交易所1月豆油合约 跌0.5%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 张荻； 审校 张涛)

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