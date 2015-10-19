马来西亚期市：棕榈油期货下跌，跟随大连豆油跌势

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透吉隆坡10月19日 - 马来西亚棕榈油期货周一下跌，因中国大连豆油期货遭抛，即便马币（林吉特）兑美元 下滑。
马来西亚衍生品交易所指标12月棕榈油期货 跌1.3%，收报每吨2,272马币。
一外资商品经纪行驻吉隆坡的交易员表示，“此间市场开高，但大连豆油午后收低后，棕榈油出现了技术性下跌。”
随着棕榈油跌破2,300心理关口，在午盘引发了抛售，该交易员称，“马币对市场几乎没有影响。人们预计马币跌势仅有一天，明天又会反弹。”
棕榈油期货合约成交量为51,383口，高于35,000口的日均规模。
交易员还表示，印度和欧洲的需求减少，以及棕榈油库存增加，可能对市场有一些影响。
美国12月豆油合约 跌0.9%。大连商品交易所1月豆油合约 跌0.5%。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 张荻； 审校 张涛)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)