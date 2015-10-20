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亚洲 | 2015年 10月 20日 星期二 19:57 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货上涨2%，因马币进一步下滑

路透吉隆坡10月20日 - 马来西亚棕榈油期货周二上扬，因马币（林吉特）兑美元 进一步下滑。但棕榈油期价仍处于近期交投区间内。

马来西亚衍生品交易所指标12月棕榈油期货 上涨2%，收报每吨2,320马币。

“市场走势将不规则，未来一到两周缺乏明确的方向，”一位吉隆坡的交易员表示，“在马币因素占主导之前，市场仍将保持不确定，出口数据显示需求是存在的，而产量数据显示产出下降。”

该交易员预计棕榈油期货将在2,250-2,350马币区间交投。

棕榈油期货合约成交量为54,270口，高于35,000口的日均规模。

船货验证机构ITS数据显示，马来西亚10月前20日棕榈油出口较上个月同期减少了近13%。

美国12月豆油合约 涨0.4%。大连商品交易所1月豆油合约 跌1.4%。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 张荻； 审校 张涛)

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