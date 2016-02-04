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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 22:03 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币上扬且出口需求下降

路透吉隆坡2月4日 - 马来西亚棕榈油期货周四下跌，结束两日涨势，因马币上扬且出口需求减少。盘中稍早曾触及20个月高点。

4月棕榈油期货 一度上涨0.82%至每吨2,568马币，为2014年5月19日以来最高，收盘下滑0.6%至每吨2,531。

成交量为48,968口。

“马币上涨，且有预期巴西大豆丰产，”吉隆坡一位交易商称。

南美大豆供应过剩将导致豆油价格下滑，收窄其与棕榈油的价差。

船货调查机构数据显示，1月马来西亚棕榈油产品出口较上月下降近10%。

马币兑美元周四反弹1.8%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 张荻； 审校 母红)

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