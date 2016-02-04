马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币上扬且出口需求下降

路透基点：世茂房地产与三家银行签署30亿元人民币贷款--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
路透吉隆坡2月4日 - 马来西亚棕榈油期货周四下跌，结束两日涨势，因马币上扬且出口需求减少。盘中稍早曾触及20个月高点。
4月棕榈油期货 一度上涨0.82%至每吨2,568马币，为2014年5月19日以来最高，收盘下滑0.6%至每吨2,531。
成交量为48,968口。
“马币上涨，且有预期巴西大豆丰产，”吉隆坡一位交易商称。
南美大豆供应过剩将导致豆油价格下滑，收窄其与棕榈油的价差。
船货调查机构数据显示，1月马来西亚棕榈油产品出口较上月下降近10%。
马币兑美元周四反弹1.8%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 张荻； 审校 母红)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。