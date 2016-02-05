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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 19:15 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货触及近21个月高位，受空头回补及产量忧虑提振

路透吉隆坡2月5日 - 马来西亚棕榈油期货周五升至近21个月高点，本周录得逾四个月来最大单周涨幅，因春节前空头回补以及产量减少引发忧虑。

4月棕榈油期货 收高1.7%至每吨2,575马币，盘中曾上涨2.9%至2,604马币，为2014年5月16日以来最高。

棕榈油期货本周上涨5.4%，为2015年9月25日来最大单周涨幅。

成交量为56,077口。

“市场出现了大量的空头回补，”吉隆坡一位交易商称。

市场将在2月8日和9日春节假期休市。

该交易商并称，“市场担忧本月工作日较少，产量下降。月末210万吨左右的库存低到足以推动价格进一步上涨。”

路透调查显示，马来西亚1月棕榈油库存料下降9.3%至239万吨。

产量预计减少14%至120万吨，受季节性影响以及今年厄尔尼诺(圣婴)现象造成气候干旱。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 张荻； 审校 王洋)

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