马来西亚期市：棕榈油期货触及近21个月高位，受空头回补及产量忧虑提振

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
路透吉隆坡2月5日 - 马来西亚棕榈油期货周五升至近21个月高点，本周录得逾四个月来最大单周涨幅，因春节前空头回补以及产量减少引发忧虑。
4月棕榈油期货 收高1.7%至每吨2,575马币，盘中曾上涨2.9%至2,604马币，为2014年5月16日以来最高。
棕榈油期货本周上涨5.4%，为2015年9月25日来最大单周涨幅。
成交量为56,077口。
“市场出现了大量的空头回补，”吉隆坡一位交易商称。
市场将在2月8日和9日春节假期休市。
该交易商并称，“市场担忧本月工作日较少，产量下降。月末210万吨左右的库存低到足以推动价格进一步上涨。”
路透调查显示，马来西亚1月棕榈油库存料下降9.3%至239万吨。
产量预计减少14%至120万吨，受季节性影响以及今年厄尔尼诺(圣婴)现象造成气候干旱。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 张荻； 审校 王洋)
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选