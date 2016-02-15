马来西亚期市：棕榈油收跌近2%，受疲弱出口数据打击

路透吉隆坡2月15日 - 马来西亚棕榈油期货周一收跌近2%，受逊于预期的出口数据打击，棕榈油价格稍早曾触及近两年最高。

4月棕榈油期货 收跌1.8%，至每吨2,592马币(628.36美元)。该合约稍早曾触及2,648马币，为2014年4月29日以来最高。

成交量为40,771口。

“市场稍早曾上涨，受芝加哥期货交易所(CBOT)豆油和大连软质棕榈油的带动，”吉隆坡的一名交易员表示。“现在下跌是受出口数据影响，”该交易员并称。

船货检验机构Intertek Testing Services的数据显示，马来西亚2月上半月棕榈油出口较上月下滑16.1%，而另一家机构Societe Generale de Surveillance的数据显示下滑14.2%。

出口下滑是因为主要进口国中国和印度需求疲弱。

其他植物油方面，大连5月豆油合约 上涨2%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 王洋)