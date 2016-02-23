马来西亚期市：棕榈油触及逾两周低点，因数据显示产量意外增加

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月20日
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7568港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低72.32点，或0.37%，报19,732.4点 。投资者在特朗普周五宣誓就职前保持谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.960 -0.23 18636 9.925 -0.75 >
路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第四日下跌，触及逾两周低点，因一个棕榈油业者组织公布的数据显示，产量意外上升。
马来西亚5月棕榈油期货 收跌0.6%，报2,551马币(林吉特)，盘中曾触及2月5日以来低点2,542马币。
成交量为48,314口。
“由于昨日收盘疲弱，棕榈油因技术性卖盘继续下跌，”吉隆坡一家经纪公司的交易员表示。他将市场下跌的原因归咎于产量意外上升。
棕榈油业者组织Southern Palm Oil Millers' Association周二公布的数据显示，2月1-20日棕榈油产量较1月同期增长2.6%。
一名行业分析师稍早表示，由于季节性趋势和厄尔尼诺导致的干旱天气，2月棕榈油产量可能下降。
大连5月豆油合约 跌0.6%，芝加哥豆油合约 跌0.8%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 王洋)
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7568港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低72.32点，或0.37%，报19,732.4点 。投资者在特朗普周五宣誓就职前保持谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.960 -0.23 18636 9.925 -0.75 >
--周大福 董事总经理黄绍基表示，今年业务表现回归正常，受惠于传统零售旺季，预计财年第四季可进一步好转，但是否进入复苏期则言之尚早。
--前财政司司长曾俊华宣布以信任、团结、希望三大信念参选特首，认为下届政府最主要工作是休养生息，但并非甚么也不做，而最大任务是重建社会信任。