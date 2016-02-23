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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 19:06 BJT

马来西亚期市：棕榈油触及逾两周低点，因数据显示产量意外增加

路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第四日下跌，触及逾两周低点，因一个棕榈油业者组织公布的数据显示，产量意外上升。

马来西亚5月棕榈油期货 收跌0.6%，报2,551马币(林吉特)，盘中曾触及2月5日以来低点2,542马币。

成交量为48,314口。

“由于昨日收盘疲弱，棕榈油因技术性卖盘继续下跌，”吉隆坡一家经纪公司的交易员表示。他将市场下跌的原因归咎于产量意外上升。

棕榈油业者组织Southern Palm Oil Millers' Association周二公布的数据显示，2月1-20日棕榈油产量较1月同期增长2.6%。

一名行业分析师稍早表示，由于季节性趋势和厄尔尼诺导致的干旱天气，2月棕榈油产量可能下降。

大连5月豆油合约 跌0.6%，芝加哥豆油合约 跌0.8%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 王洋)

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