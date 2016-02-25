马来西亚期市：棕榈油打破五日连跌收涨，因市场预期月底库存减少

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透吉隆坡2月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四打破连跌走势，近一周来首次上涨，受空头回补及对2月底库存减少的预期提振。
5月棕榈油期货合约 收涨0.7%，报每吨2,537马币(601.76美元)。
成交量为47,812口。
“虽然出口仍然很低，我们预期2月库存进一步下降，”一名吉隆坡交易员表示。
“鉴于海外需求减弱，我认为市场确预期价格下跌。”
由于2月前20天棕榈油产量意外上升，棕榈油期货在过去五个交易日连续下跌。
船货检验机构Intertek Testing Services周四的数据显示，2月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑14.8%。
大连5月豆油合约 收跌0.7%，芝加哥豆油合约 上涨0.4%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 王洋)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。