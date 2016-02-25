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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 19:01 BJT

马来西亚期市：棕榈油打破五日连跌收涨，因市场预期月底库存减少

路透吉隆坡2月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四打破连跌走势，近一周来首次上涨，受空头回补及对2月底库存减少的预期提振。

5月棕榈油期货合约 收涨0.7%，报每吨2,537马币(601.76美元)。

成交量为47,812口。

“虽然出口仍然很低，我们预期2月库存进一步下降，”一名吉隆坡交易员表示。

“鉴于海外需求减弱，我认为市场确预期价格下跌。”

由于2月前20天棕榈油产量意外上升，棕榈油期货在过去五个交易日连续下跌。

船货检验机构Intertek Testing Services周四的数据显示，2月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑14.8%。

大连5月豆油合约 收跌0.7%，芝加哥豆油合约 上涨0.4%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 王洋)

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