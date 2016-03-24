马来西亚期市：棕榈油连续第二日收低，追随其他油品跌势

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
路透吉隆坡3月24日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二日下跌，追随海外其他油品的跌势，因最新的降雨缓解了产量迟滞的担忧。
6月棕榈油期货 收跌近1%，报每吨2,674马币(664美元)。成交量为46,085口。
“市场严重超买，因此在2,600-2,700马币附近应会有修正。我们也看到最近吉隆坡和其他地区出现降雨，”一名吉隆坡交易员称。
棕榈油在截止周二的四个交易日连续上涨，触及两年高点，因市场担忧厄尔尼诺(圣婴)现象损害棕榈果收成并降低产量。
马来西亚全境出现的降雨可以减轻厄尔尼诺现象的影响。
不过路透调查显示，印尼2月的官方数据料显示，该国的毛棕榈油产量可能较1月进一步减少，因为干旱和森林火灾。
调查中值显示，2月毛棕榈油产量可能降至230万吨，若果真如此，则为2015年2月以来最低；1月为244万吨。
大连商品交易所9月豆油期货 收跌2%，5月芝加哥豆油期货 跌0.6%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
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