马来西亚期市：棕榈油连续第二日收低，追随其他油品跌势

路透吉隆坡3月24日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二日下跌，追随海外其他油品的跌势，因最新的降雨缓解了产量迟滞的担忧。

6月棕榈油期货 收跌近1%，报每吨2,674马币(664美元)。成交量为46,085口。

“市场严重超买，因此在2,600-2,700马币附近应会有修正。我们也看到最近吉隆坡和其他地区出现降雨，”一名吉隆坡交易员称。

棕榈油在截止周二的四个交易日连续上涨，触及两年高点，因市场担忧厄尔尼诺(圣婴)现象损害棕榈果收成并降低产量。

马来西亚全境出现的降雨可以减轻厄尔尼诺现象的影响。

不过路透调查显示，印尼2月的官方数据料显示，该国的毛棕榈油产量可能较1月进一步减少，因为干旱和森林火灾。

调查中值显示，2月毛棕榈油产量可能降至230万吨，若果真如此，则为2015年2月以来最低；1月为244万吨。

大连商品交易所9月豆油期货 收跌2%，5月芝加哥豆油期货 跌0.6%。(完)

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