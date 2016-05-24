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亚洲 | 2016年 5月 24日 星期二 19:10 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货从近三个月低位回升，受马币走软支撑

路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周二从上日所及的近三个月低位回升，受马币(林吉特) 走软支撑，而且竞争性油品价格上涨亦提振人气。

8月棕榈油期货 收盘上涨0.4%，至每吨2,503马币(608美元)。该合约周一一度跌至3月3日来最低，受中国植物油跌势拖累。

成交量为30,536口，2015年日均成交量为44,600口。

“美元走强，大连市场有所回升，”吉隆坡一交易商说，指的是大连商品交易所。

马币兑美元一度下跌1.1%至4.1290，创3月16日来低位。

大商所的竞争性油品录得更好表现，亦提振马来西亚棕榈油人气。

上述交易商表示，受厄尔尼诺(圣婴)现象影响，5月和6月初产量料将降低，这亦对棕榈油产生支撑。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 王洋)

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