马来西亚期市：棕榈油期货从近三个月低位回升，受马币走软支撑

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周二从上日所及的近三个月低位回升，受马币(林吉特) 走软支撑，而且竞争性油品价格上涨亦提振人气。
8月棕榈油期货 收盘上涨0.4%，至每吨2,503马币(608美元)。该合约周一一度跌至3月3日来最低，受中国植物油跌势拖累。
成交量为30,536口，2015年日均成交量为44,600口。
“美元走强，大连市场有所回升，”吉隆坡一交易商说，指的是大连商品交易所。
马币兑美元一度下跌1.1%至4.1290，创3月16日来低位。
大商所的竞争性油品录得更好表现，亦提振马来西亚棕榈油人气。
上述交易商表示，受厄尔尼诺(圣婴)现象影响，5月和6月初产量料将降低，这亦对棕榈油产生支撑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。