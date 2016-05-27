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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 19:13 BJT

马来西亚期市：棕榈油受马币走强打压下跌，但三周来首次周线上升

路透吉隆坡5月27日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，因马币(林吉特)走强触发一些卖盘，但录得三周来首次周线升幅，因产量料低于预期，且斋月需求稳定。

马币兑美元今日早些时候曾触及4.0600的逾一周最高。收盘价报4.0760。

8月棕榈油期货 晚间下跌0.8%至每吨2,558马币(628美元)，稍早触及盘中低点2,555马币。

棕榈油期货本周五个交易日中有三日上涨，周线上升2%，有望录得三周来首次周线升幅。

成交量为51,908口，2015年日均成交量为44,600口。

“马币早盘走强，引发一些获利了结，”吉隆坡一交易商称。

另一位交易商补充说，市场可能因马币走强触发的技术性卖盘而下挫。

斋月前一两个月棕榈油需求通常增加。今年斋月从6月初开始。

棕榈油需求改善，以及产量低于预期，料使库存减少，支撑指标棕榈油价格。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 王洋)

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