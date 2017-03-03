马来西亚期市：棕榈油期货连涨第四日，受2月库存将持平的预测支撑

路透吉隆坡3月3日 - 马来西亚棕榈油期货周五微涨，这是连续第四 日上涨，因有预测称2月库存水平可能保持不变。 棕榈油库存持平或下滑通常给价格提供支撑。马来西亚1月月末库存 下降7.6%，至154万吨；2月官方数据将在3月10日公布。 指标5月棕榈油期货 收涨0.03%，报每吨2,863马币(643.08 美元)，过去三个交易日累计上涨4%左右。 本周该合约上涨2%，为三周内的首次周线上涨。 成交量为40,918口。 “市场的信号很矛盾，”一名吉隆坡期货交易员表示。他说市场对预 期2月棕榈油库存将持平的信号做出反应，但也期待下周召开的棕榈油产 业会议，会议可能释放出偏空的价格预测。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.3%，大连5月豆油期 货 下跌0.1%。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)