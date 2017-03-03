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货币新闻 | 2017年 3月 3日 星期五 19:24 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连涨第四日，受2月库存将持平的预测支撑

    路透吉隆坡3月3日 - 马来西亚棕榈油期货周五微涨，这是连续第四
日上涨，因有预测称2月库存水平可能保持不变。
    
    棕榈油库存持平或下滑通常给价格提供支撑。马来西亚1月月末库存
下降7.6%，至154万吨；2月官方数据将在3月10日公布。
    
    指标5月棕榈油期货         收涨0.03%，报每吨2,863马币(643.08
美元)，过去三个交易日累计上涨4%左右。
    
    本周该合约上涨2%，为三周内的首次周线上涨。
    
    成交量为40,918口。
    
    “市场的信号很矛盾，”一名吉隆坡期货交易员表示。他说市场对预
期2月棕榈油库存将持平的信号做出反应，但也期待下周召开的棕榈油产
业会议，会议可能释放出偏空的价格预测。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货      下跌0.3%，大连5月豆油期
货        下跌0.1%。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
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