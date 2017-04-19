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亚洲 | 2017年 4月 19日 星期三 19:19 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货触及八个月低点，受豆油跌势拖累

    路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并
连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增
加而出口疲软的影响。
    
    指标7月棕榈油期货         收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美
元)。
    
    盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9
23口。
    
    一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一
步下跌使买家不敢出手。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货      上日收跌2.4%，最新上涨0.
2%。
    
    大连9月豆油期货        跌2.7%，9月棕榈油合约        跌1.6%。
    
    随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油
生产料将复苏。
    
    马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度
增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
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