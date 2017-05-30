马来西亚期市：棕榈油连跌第三日，触及一个月低点

路透吉隆坡5月30日 - 马来西亚棕榈油期货周二跌至一个月低点，追 随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的疲弱表现。 指标8月棕榈油期货 收跌0.5%，报每吨2,504马币(584.91美 元)，稍早曾触及2,475马币，为4月25日以来最低。今天棕榈油连续第三 日下跌。 成交量为48,965口。 “豆油周五下跌，隔夜也下跌。”一名吉隆坡期货交易员表示。他说 由于穆斯林斋月已经开始，棕榈油需求减少，也造成市场下跌。 CBOT豆油下跌0.3%，大连商品交易所因假日连续第二日休市。 路透大宗商品和能源技术分析师王涛表示，8月棕榈油合约可能在支 撑区间2,496-2,506马币之间企稳，然后向阻力位2,539马币反弹。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)