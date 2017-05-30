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亚洲 | 2017年 5月 30日 星期二 19:35 BJT

马来西亚期市：棕榈油连跌第三日，触及一个月低点

    路透吉隆坡5月30日 - 马来西亚棕榈油期货周二跌至一个月低点，追
随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的疲弱表现。
    
    指标8月棕榈油期货         收跌0.5%，报每吨2,504马币(584.91美
元)，稍早曾触及2,475马币，为4月25日以来最低。今天棕榈油连续第三
日下跌。
    
    成交量为48,965口。
    
    “豆油周五下跌，隔夜也下跌。”一名吉隆坡期货交易员表示。他说
由于穆斯林斋月已经开始，棕榈油需求减少，也造成市场下跌。
    
    CBOT豆油下跌0.3%，大连商品交易所因假日连续第二日休市。
    
    路透大宗商品和能源技术分析师王涛表示，8月棕榈油合约可能在支
撑区间2,496-2,506马币之间企稳，然后向阻力位2,539马币反弹。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
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