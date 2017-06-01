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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 20:00 BJT

马来西亚期市：棕榈油终止四日连跌收涨，受马币走软支撑

    路透吉隆坡6月1日 - 马来西亚棕榈油期货周四收涨，终止四日连跌
，受马币      走软支撑。马币跌至一周低点。
    
    指标8月棕榈油期货         收涨0.6%，报每吨2,513马币(586.33美
元)。 
    
    成交量为56,970口。
    
    “市场上涨是受汇率影响，因为今天马币走软，”吉隆坡一名交易员
表示。
    
    “或许也部分受到出口支撑，但主要与汇率有关。”
    
    棕榈油价格受马币波动的影响。
    
    马币兑美元贬值0.2%，盘中触及一周低点4.2885。
    
    船货验证机构ITS的数据显示，马来西亚5月棕榈油出口较前月增长16
 %，至1,306,374吨。

    船货验证机构SGS的数据则显示，马来西亚5月棕榈油出口较前月增长
 15.4%，至1,310,320吨。
    
    路透大宗商品和能源市场分析师王涛表示，棕榈油可能反弹至每吨2,
523马币的阻力位。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货      上涨0.3%，大连商品交易所
9月豆油期货        下跌1.2%。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
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