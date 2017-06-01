马来西亚期市：棕榈油终止四日连跌收涨，受马币走软支撑

路透吉隆坡6月1日 - 马来西亚棕榈油期货周四收涨，终止四日连跌 ，受马币 走软支撑。马币跌至一周低点。 指标8月棕榈油期货 收涨0.6%，报每吨2,513马币(586.33美 元)。 成交量为56,970口。 “市场上涨是受汇率影响，因为今天马币走软，”吉隆坡一名交易员 表示。 “或许也部分受到出口支撑，但主要与汇率有关。” 棕榈油价格受马币波动的影响。 马币兑美元贬值0.2%，盘中触及一周低点4.2885。 船货验证机构ITS的数据显示，马来西亚5月棕榈油出口较前月增长16 %，至1,306,374吨。 船货验证机构SGS的数据则显示，马来西亚5月棕榈油出口较前月增长 15.4%，至1,310,320吨。 路透大宗商品和能源市场分析师王涛表示，棕榈油可能反弹至每吨2, 523马币的阻力位。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上涨0.3%，大连商品交易所 9月豆油期货 下跌1.2%。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)