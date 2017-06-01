马来西亚期市：棕榈油终止四日连跌收涨，受马币走软支撑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透吉隆坡6月1日 - 马来西亚棕榈油期货周四收涨，终止四日连跌 ，受马币 走软支撑。马币跌至一周低点。 指标8月棕榈油期货 收涨0.6%，报每吨2,513马币(586.33美 元)。 成交量为56,970口。 “市场上涨是受汇率影响，因为今天马币走软，”吉隆坡一名交易员 表示。 “或许也部分受到出口支撑，但主要与汇率有关。” 棕榈油价格受马币波动的影响。 马币兑美元贬值0.2%，盘中触及一周低点4.2885。 船货验证机构ITS的数据显示，马来西亚5月棕榈油出口较前月增长16 %，至1,306,374吨。 船货验证机构SGS的数据则显示，马来西亚5月棕榈油出口较前月增长 15.4%，至1,310,320吨。 路透大宗商品和能源市场分析师王涛表示，棕榈油可能反弹至每吨2, 523马币的阻力位。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上涨0.3%，大连商品交易所 9月豆油期货 下跌1.2%。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为