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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 19:59 BJT

马来西亚期市：棕榈油创四个交易日来最大单日跌幅，受中国豆油下跌拖累

    路透吉隆坡6月2日 - 马来西亚棕榈油期货周五创下四个交易日来最
大单日跌幅，受中国豆油大跌拖累。
    
    指标8月棕榈油期货合约         收跌0.6%，报每吨2,497马币(583.
55美元)。该合约本周下跌2.3%，连续第三周周线下跌。
    
    成交量为45,712口。
    
    “棕榈油因为豆油而下跌，豆油非常疲弱，”一名吉隆坡交易员说。
他指的是中国大连商品交易所的豆油。
    
    大连9月豆油合约        收跌0.2%，触及纪录低点。
    
    由于供应过剩，中国食用油价格大跌，使过去三个月大豆加工利润率
为负值。
    
    “石油价格大跌也加重了偏空人气，”该名交易员表示。
    
    行业监管机构本月稍早公布的数据显示，马来西亚4月棕榈油产量较3
月增长5.7%，至155万吨。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货      下跌0.6%。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
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