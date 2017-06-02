马来西亚期市：棕榈油创四个交易日来最大单日跌幅，受中国豆油下跌拖累

路透吉隆坡6月2日 - 马来西亚棕榈油期货周五创下四个交易日来最 大单日跌幅，受中国豆油大跌拖累。 指标8月棕榈油期货合约 收跌0.6%，报每吨2,497马币(583. 55美元)。该合约本周下跌2.3%，连续第三周周线下跌。 成交量为45,712口。 “棕榈油因为豆油而下跌，豆油非常疲弱，”一名吉隆坡交易员说。 他指的是中国大连商品交易所的豆油。 大连9月豆油合约 收跌0.2%，触及纪录低点。 由于供应过剩，中国食用油价格大跌，使过去三个月大豆加工利润率 为负值。 “石油价格大跌也加重了偏空人气，”该名交易员表示。 行业监管机构本月稍早公布的数据显示，马来西亚4月棕榈油产量较3 月增长5.7%，至155万吨。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.6%。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)