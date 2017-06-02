马来西亚期市：棕榈油创四个交易日来最大单日跌幅，受中国豆油下跌拖累

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透吉隆坡6月2日 - 马来西亚棕榈油期货周五创下四个交易日来最 大单日跌幅，受中国豆油大跌拖累。 指标8月棕榈油期货合约 收跌0.6%，报每吨2,497马币(583. 55美元)。该合约本周下跌2.3%，连续第三周周线下跌。 成交量为45,712口。 “棕榈油因为豆油而下跌，豆油非常疲弱，”一名吉隆坡交易员说。 他指的是中国大连商品交易所的豆油。 大连9月豆油合约 收跌0.2%，触及纪录低点。 由于供应过剩，中国食用油价格大跌，使过去三个月大豆加工利润率 为负值。 “石油价格大跌也加重了偏空人气，”该名交易员表示。 行业监管机构本月稍早公布的数据显示，马来西亚4月棕榈油产量较3 月增长5.7%，至155万吨。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.6%。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为