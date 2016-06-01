马来西亚期市：棕榈油从近三周高位回落收低，跟随其他植物油疲势

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透吉隆坡6月1日 - 马来西亚棕榈油期货周三从稍早触及的近三周高位回落，其他植物油疲势带令其承压。
8月棕榈油期货 收盘下跌0.8%，至每吨2,598马币(627美元)。
该合约价格稍早一度触及5月12日来高点2,634马币。成交量为44,926口，2015年日均成交量为44,600口。
交易商称，包括CBOT豆油在内的其他植物油走软导致马来西亚棕榈油下滑。
“因预计今夜CBOT豆油走软，棕榈油下滑，”交易商称。
7月CBOT豆油合约 下跌0.8%，大连商品交易所9月豆油合约 下挫0.7%。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 王洋)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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