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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 19:33 BJT

马来西亚期市：棕榈油从近三周高位回落收低，跟随其他植物油疲势

路透吉隆坡6月1日 - 马来西亚棕榈油期货周三从稍早触及的近三周高位回落，其他植物油疲势带令其承压。

8月棕榈油期货 收盘下跌0.8%，至每吨2,598马币(627美元)。

该合约价格稍早一度触及5月12日来高点2,634马币。成交量为44,926口，2015年日均成交量为44,600口。

交易商称，包括CBOT豆油在内的其他植物油走软导致马来西亚棕榈油下滑。

“因预计今夜CBOT豆油走软，棕榈油下滑，”交易商称。

7月CBOT豆油合约 下跌0.8%，大连商品交易所9月豆油合约 下挫0.7%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 王洋)

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