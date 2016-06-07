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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 19:25 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连跌第二日，受马币走强和技术性卖盘影响

路透吉隆坡6月7日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第二日下滑，跌至一周低位，马币(林吉特) 走强及技术性卖盘被触发，使棕榈油承压。

马币兑美元周二傍晚升1%至4.0550。

8月棕榈油期货 收盘下跌2.3%，至每吨2,599马币。

该合约盘中一度跌至2,597马币，创6月1日来低点。

成交量为70,723口，2015年日均成交量为44,600口。

“(棕榈油)市场主要因马币走强而下跌，而跌破上日低位后引发一些技术性卖盘，”吉隆坡一交易商称。

不过，棕榈油自本月以来已经累计上涨1.5%，受出口增强支撑。5月供应也料较前月放缓。

芝加哥期货交易所(CBOT)7月豆油 跌0.1%，大连商品交易所9月豆油 上涨1.6%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 杜明霞；审校 王洋)

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