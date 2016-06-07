马来西亚期市：棕榈油期货连跌第二日，受马币走强和技术性卖盘影响

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透吉隆坡6月7日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第二日下滑，跌至一周低位，马币(林吉特) 走强及技术性卖盘被触发，使棕榈油承压。
马币兑美元周二傍晚升1%至4.0550。
8月棕榈油期货 收盘下跌2.3%，至每吨2,599马币。
该合约盘中一度跌至2,597马币，创6月1日来低点。
成交量为70,723口，2015年日均成交量为44,600口。
“(棕榈油)市场主要因马币走强而下跌，而跌破上日低位后引发一些技术性卖盘，”吉隆坡一交易商称。
不过，棕榈油自本月以来已经累计上涨1.5%，受出口增强支撑。5月供应也料较前月放缓。
芝加哥期货交易所(CBOT)7月豆油 跌0.1%，大连商品交易所9月豆油 上涨1.6%。(完)
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(编译 杜明霞；审校 王洋)
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路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。