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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 19:16 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货续跌，因马币持于三周高位

路透吉隆坡6月8日 - 马来西亚棕榈油期货周三进一步下跌，触及近两周低位，因马币仍处于近三周最强水准。

8月棕榈油期货 收低0.4%，报每吨2,589马币(637美元)。

这是棕榈油连续第三日下跌，本周累计跌幅达到2.5%。该合约日内稍早一度触及5月27日来低位2,575马币。

成交量为55,418口，2015年日均成交量为44,600口。

“棕榈油受马币走强影响下跌，因此市场处于获利了结基调，”吉隆坡一交易商说。

“昨日跌势持续，随着市场等待马来西亚棕榈油总署(MPOB)数据，今明两天将出现一些盘整。”

MPOB将在6月10日中午左右公布5月棕榈油数据。路透调查显示，5月期末库存料较4月下滑8.8%至164万吨，因出口激增盖过产量小升的影响。

芝加哥期货交易所(CBOT)7月豆油 持平，大连商交所9月豆油 上升0.1%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 王洋)

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