马来西亚期市：棕榈油收低2.1%为连续第六日下挫，因产量料将增加

马来西亚期市：棕榈油期货因供应吃紧上涨逾1%，尾随豆油走高
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
路透吉隆坡6月13日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第六日下跌，盘初因交易商预计产量增加及需求放缓而下滑，傍晚又因追随其他植物油走势而大幅下挫。
8月棕榈油期货 收平下跌2.1%至每吨2,525马币(618美元)。
成交量为50,003口，2015年日均成交量为44,600口。
该合约一度低见2,524马币，创5月25日来低点。上周周线下挫3.2%，创4月底来最大周线跌幅。
一位交易员称，市场在傍晚大幅下挫，追随其他植物油走势。
马来西亚是全球第二大棕榈油生产国，该国5月棕榈油产量较前月增加4.9%。未来数月该国产量料进一步增加，与季节性趋势相符。
马来西亚5月出口增加9.3%，但6月对印度、巴基斯坦和中东的出口料下滑，因斋月后需求料降温。
根据船货验证机构数据，马来西亚6月1-10日棕榈油出口下降6-10%，主要由于对印度出口减少。
芝加哥期货交易所(CBOT)7月豆油 跌0.9%。大连商品交易所9月豆油 跌0.7%，主力9月棕榈油 跌2.7%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 王洋)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。