马来西亚期市：棕榈油期货连续第七日收跌，因基本面偏空

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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路透吉隆坡6月14日 - 马来西亚棕榈油期货周二下跌，为连续第七日下挫，因棕榈油基本面偏空，且其他植物油下挫拖累市场。
交易商预计，未来几个月季节性产量将增加，但出口料将下滑。
8月棕榈油期货 收盘下跌1.9%至每吨2,481马币(605美元)。盘中一度跌至2,478马币，创5月25日来低点。
成交量为55,617口。
马来西亚5月棕榈油产量较4月增加4.9%，产量开始出现季节性攀升。政府数据显示，5月棕榈油出口大增9.3%，但随着斋月后需求放缓，出口料将减少。
芝加哥期货交易所(CBOT)7月豆油 跌0.8%，大连商品交易所9月豆油 跌2.2%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 王洋)
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