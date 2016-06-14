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亚洲 | 2016年 6月 14日 星期二 18:45 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连续第七日收跌，因基本面偏空

路透吉隆坡6月14日 - 马来西亚棕榈油期货周二下跌，为连续第七日下挫，因棕榈油基本面偏空，且其他植物油下挫拖累市场。

交易商预计，未来几个月季节性产量将增加，但出口料将下滑。

8月棕榈油期货 收盘下跌1.9%至每吨2,481马币(605美元)。盘中一度跌至2,478马币，创5月25日来低点。

成交量为55,617口。

马来西亚5月棕榈油产量较4月增加4.9%，产量开始出现季节性攀升。政府数据显示，5月棕榈油出口大增9.3%，但随着斋月后需求放缓，出口料将减少。

芝加哥期货交易所(CBOT)7月豆油 跌0.8%，大连商品交易所9月豆油 跌2.2%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 王洋)

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