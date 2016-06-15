马来西亚期市：棕榈油期货连跌八日，且盘中触及四个半月低位

路透吉隆坡6月15日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第八日下跌，并触及四个半月低位，受其他植物油跌势和毛棕榈油出口税上调拖累。

马来西亚是全球第二大棕榈油生产国，该国周三表示，将把7月毛棕榈油出口税从6月的5.5%上调至6%。