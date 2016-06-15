马来西亚期市：棕榈油期货连跌八日，且盘中触及四个半月低位

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
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路透吉隆坡6月15日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第八日下跌，并触及四个半月低位，受其他植物油跌势和毛棕榈油出口税上调拖累。
指标8月棕榈油期货 跌0.5%至每吨2,468马币(602美元)，稍早一度触及1月29日来最低2,437美元。
本周迄今棕榈油已经累计下滑4.3%，可能录得2015年10月来最大周线跌幅。
成交量为62,670口。
马来西亚是全球第二大棕榈油生产国，该国周三表示，将把7月毛棕榈油出口税从6月的5.5%上调至6%。
芝加哥期货交易所(CBOT)7月豆油 跌0.7%，大连商品交易所9月豆油 跌1.8%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 王洋)
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