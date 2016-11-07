马来西亚期市：棕榈油期货收涨1.9%，受马币走软和天气担忧提振

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透吉隆坡11月7日 - 马来西亚棕榈油期货周一盘中触及逾一周高点，受马币 走软以及年末季风可能影响收成的担忧提振。
中国大连和芝加哥期货交易所(CBOT)豆油价格的上涨也帮助支撑马来西亚棕榈油期货。
马来西亚指标1月棕榈油期货价格 收涨1.9%，报每吨2,789马币(663美元)，单日涨幅为近两周最大。
成交量为40,067口，低于44,600口的2015年日均成交量。
盘中稍早，棕榈油价格攀升至每吨2,794马币的日高，为10月28日以来最高。
“有对天气担忧的因素，也有马币走软的原因，”吉隆坡一位交易员表示。“市场也在等待CBOT豆油和大连棕榈油精的走势。”
CBOT-12月豆油期货合约 上涨0.8%，大连1月豆油期货合约 上涨0.4%。
中国大连1月棕榈油精合约 上涨0.9%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。