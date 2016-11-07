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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 19:28 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收涨1.9%，受马币走软和天气担忧提振

路透吉隆坡11月7日 - 马来西亚棕榈油期货周一盘中触及逾一周高点，受马币 走软以及年末季风可能影响收成的担忧提振。

中国大连和芝加哥期货交易所(CBOT)豆油价格的上涨也帮助支撑马来西亚棕榈油期货。

马来西亚指标1月棕榈油期货价格 收涨1.9%，报每吨2,789马币(663美元)，单日涨幅为近两周最大。

成交量为40,067口，低于44,600口的2015年日均成交量。

盘中稍早，棕榈油价格攀升至每吨2,794马币的日高，为10月28日以来最高。

“有对天气担忧的因素，也有马币走软的原因，”吉隆坡一位交易员表示。“市场也在等待CBOT豆油和大连棕榈油精的走势。”

CBOT-12月豆油期货合约 上涨0.8%，大连1月豆油期货合约 上涨0.4%。

中国大连1月棕榈油精合约 上涨0.9%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 于春红)

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