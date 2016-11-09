马来西亚期市：棕榈油期货微跌但获支撑，因价格预估被上调

路透吉隆坡11月9日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌，但市场人气依旧获得支撑，因一知名分析师上调了季风雨前的棕榈油价格预估。

指标1月棕榈油期货 收跌0.14%，报每吨2,839马币(672.11美元)。

成交量为42,886口。

一名吉隆坡交易员表示，知名分析师Dorab Mistry周三在中国举行的行业会议上上调棕榈油价格预估，影响了市场。

“Mistry现在预测棕榈油价格为2,500马币。此前他一直看空棕榈油，但现在意识到季风很快将到来，”他表示，并指出降雨料将放缓棕榈油生产。

“市场受到未来的天气状况影响。就季节而言，11与和12月由于降雨，棕榈油生产下滑，”他并称。

Mistry预测，12月底棕榈油价格将降至2,500马币，他此前预测为2,200马币。

大连商品交易所和芝加哥期货交易所(CBOT)豆油价格继续下滑，拖累了棕榈油价格。

CBOT-12月豆油期货 跌0.7%，大商所1月豆油期货 跌 0.45%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 于春红)