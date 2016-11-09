马来西亚期市：棕榈油期货微跌但获支撑，因价格预估被上调

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透吉隆坡11月9日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌，但市场人气依旧获得支撑，因一知名分析师上调了季风雨前的棕榈油价格预估。
指标1月棕榈油期货 收跌0.14%，报每吨2,839马币(672.11美元)。
成交量为42,886口。
一名吉隆坡交易员表示，知名分析师Dorab Mistry周三在中国举行的行业会议上上调棕榈油价格预估，影响了市场。
“Mistry现在预测棕榈油价格为2,500马币。此前他一直看空棕榈油，但现在意识到季风很快将到来，”他表示，并指出降雨料将放缓棕榈油生产。
“市场受到未来的天气状况影响。就季节而言，11与和12月由于降雨，棕榈油生产下滑，”他并称。
Mistry预测，12月底棕榈油价格将降至2,500马币，他此前预测为2,200马币。
大连商品交易所和芝加哥期货交易所(CBOT)豆油价格继续下滑，拖累了棕榈油价格。
CBOT-12月豆油期货 跌0.7%，大商所1月豆油期货 跌 0.45%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 于春红)
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