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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 19:15 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日收涨，受马币走软支撑

路透吉隆坡11月23日 - 马来西亚棕榈油期货周三收涨近1%，连续第三日上涨，受马币走软支撑 。

马币兑美元最多下跌0.6%，报4.443，为逾一年最低。

马币贬值通常使棕榈油对外国买家更加便宜。

马来西亚2月棕榈油期货 收涨0.82%，报每吨2,952马币。

成交量为22,201口。

“市场可能也预期印尼棕榈油会议带来乐观前景，”一名交易员表示。行业分析师将在周四的会议上分享价格预估。

路透大宗商品和能源技术分析师王涛表示，棕榈油预计将测试在2,963马币的阻力位；如果突破该水平，可能涨至下一道阻力位3,002马币。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 下跌0.44%，大连1月豆油合约 跌0.18%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 于春红)

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