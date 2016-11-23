马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日收涨，受马币走软支撑

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透吉隆坡11月23日 - 马来西亚棕榈油期货周三收涨近1%，连续第三日上涨，受马币走软支撑 。
马币兑美元最多下跌0.6%，报4.443，为逾一年最低。
马币贬值通常使棕榈油对外国买家更加便宜。
马来西亚2月棕榈油期货 收涨0.82%，报每吨2,952马币。
成交量为22,201口。
“市场可能也预期印尼棕榈油会议带来乐观前景，”一名交易员表示。行业分析师将在周四的会议上分享价格预估。
路透大宗商品和能源技术分析师王涛表示，棕榈油预计将测试在2,963马币的阻力位；如果突破该水平，可能涨至下一道阻力位3,002马币。
芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 下跌0.44%，大连1月豆油合约 跌0.18%。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 于春红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。