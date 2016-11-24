马来西亚期市：棕榈油期货收涨至近两周高点，追随CBOT豆油涨势

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透雅加达11月24日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第四日上涨，盘中曾触及四年高点。棕榈油追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的涨势。
马币兑美元 疲软也有利于棕榈油。
马来西亚指标2月棕榈油期货 收涨1.7%，报每吨3,005马币(676.04美元)，收于近两周高点。
成交量为39,467口。
交易员称，市场开盘后棕榈油期货最高上涨4.9%，触及2012年9月以来最高，追随隔夜豆油市场的涨势。
周三CBOT豆油期货大涨近7%，此前美国政府公布了明年对生物能源使用的最终要求。
“生物柴油的使用要求将促进豆油需求，并间接拉动棕榈油需求，因为棕榈油几乎是豆油的完美替代品，”泰国金英证券的棕榈油分析师Adhi Tasmin表示。
大连1月豆油期货合约 上涨2.6%，1月棕榈油合约 上涨0.6%。CBOT因周四是美国感恩节假期休市。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。