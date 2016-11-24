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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 18:53 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收涨至近两周高点，追随CBOT豆油涨势

路透雅加达11月24日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第四日上涨，盘中曾触及四年高点。棕榈油追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的涨势。

马币兑美元 疲软也有利于棕榈油。

马来西亚指标2月棕榈油期货 收涨1.7%，报每吨3,005马币(676.04美元)，收于近两周高点。

成交量为39,467口。

交易员称，市场开盘后棕榈油期货最高上涨4.9%，触及2012年9月以来最高，追随隔夜豆油市场的涨势。

周三CBOT豆油期货大涨近7%，此前美国政府公布了明年对生物能源使用的最终要求。

“生物柴油的使用要求将促进豆油需求，并间接拉动棕榈油需求，因为棕榈油几乎是豆油的完美替代品，”泰国金英证券的棕榈油分析师Adhi Tasmin表示。

大连1月豆油期货合约 上涨2.6%，1月棕榈油合约 上涨0.6%。CBOT因周四是美国感恩节假期休市。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜; 审校 于春红)

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