马来西亚期市：棕榈油连续第六日收涨，受供应紧张及看涨预测支撑

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透吉隆坡11月28日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第六个交易日上涨，受供应紧张以及知名分析师上周五在行业会议上预测价格上涨的支撑。
指标2月棕榈油期货 收涨1.5%，报每吨3,077马币(689.91美元)。成交量为38,737口，低于2015年日均的44,600口。
上周四棕榈油触及2012年9月以来最高，追随豆油市场涨势；交易商预期将保持在当前水平，因没有偏空因素。
芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货上周跳涨近7%，因有消息称美国政府出台2017年生物燃料油使用目标，提振了对使用大豆作原料的生物柴油的需求。
“会议发言人预期短期内棕榈油价格看涨，由于产出和库存没有增长，普遍感觉供应吃紧，”一名吉隆坡交易员表示。他指的是上周在印尼棕榈油大会上行业分析师们作出的价格预测。
“不过，我们也必须看看需求。由于价格高，需求出现放缓。”
CBOT-12月豆油合约 上涨0.9%，大连5月豆油合约 上涨1.3%。大连5月棕榈油合约 上涨1%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。