马来西亚期市：棕榈油期货尾盘扳回跌幅收涨，受原油价格上涨提振

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透吉隆坡11月30日 - 马来西亚棕榈油期货周三扳回稍早跌幅尾盘收涨，追随原油价格涨势，因石油输出国组织(OPEC)达成减产协议的希望增大。
沙特能源部长法力赫周三表示，OPEC正愈来愈接近达成一项限制石油产量协议。
“原油价格上涨，因OPEC接近达成减产协议，”吉隆坡一名棕榈油交易商在解释价格上涨时说。
“如果原油供应受到控制，应当能支撑棕榈油市场。高油价增强了使用生物柴油的可行性。”
棕榈油价格受到原油价格的影响，因为棕榈油被用作生物柴油的原料。
马来西亚2月棕榈油期货 收涨0.8%，报每吨3,073马币(688美元)。
成交量为47,834口，略高于2015年均值44,600。
芝加哥期货交易所(CBOT)-1月豆油期货 上涨1.4%，大连5月豆油期货 则下跌0.1%。
大连5月棕榈油期货 下跌1.2%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 于春红)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。