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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 19:32 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货尾盘扳回跌幅收涨，受原油价格上涨提振

路透吉隆坡11月30日 - 马来西亚棕榈油期货周三扳回稍早跌幅尾盘收涨，追随原油价格涨势，因石油输出国组织(OPEC)达成减产协议的希望增大。

沙特能源部长法力赫周三表示，OPEC正愈来愈接近达成一项限制石油产量协议。

“原油价格上涨，因OPEC接近达成减产协议，”吉隆坡一名棕榈油交易商在解释价格上涨时说。

“如果原油供应受到控制，应当能支撑棕榈油市场。高油价增强了使用生物柴油的可行性。”

棕榈油价格受到原油价格的影响，因为棕榈油被用作生物柴油的原料。

马来西亚2月棕榈油期货 收涨0.8%，报每吨3,073马币(688美元)。

成交量为47,834口，略高于2015年均值44,600。

芝加哥期货交易所(CBOT)-1月豆油期货 上涨1.4%，大连5月豆油期货 则下跌0.1%。

大连5月棕榈油期货 下跌1.2%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 于春红)

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