马来西亚期市：棕榈油连跌第二日，因市场预期需求降低

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透吉隆坡12月19日 - 马来西亚棕榈油期货周一连跌第二日，稍早曾触及上日创下的四年半高点；市场下跌，因为预期周二将公布的数据显示出口需求下滑。
指标3月棕榈油期货 收低0.6%，报每吨3,142马币(702美元)，稍早曾涨至3,202马币的高点。
成交量为31,018口。
“交易员预期明天公布的出口数据下滑，”一名吉隆坡交易员表示。他指的是船货检验机构天祥集团(Intertek)和瑞士通用公证行(SGS)将于周二公布的数据。
盘中稍早市场上涨，因豆油表现强劲，而且棕榈油供应吃紧，但然后价格进行修正，因预期第二天公布的数据显示出口需求下滑。
政府数据显示，11月棕榈油产量下滑6.1%。本月整月的降雨和洪水预计进一步减少12月的产量。
芝加哥期货交易所(CBOT)1月豆油合约 下跌0.2%，大连5月豆油合约 上涨0.2%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。