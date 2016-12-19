马来西亚期市：棕榈油连跌第二日，因市场预期需求降低

路透吉隆坡12月19日 - 马来西亚棕榈油期货周一连跌第二日，稍早曾触及上日创下的四年半高点；市场下跌，因为预期周二将公布的数据显示出口需求下滑。

指标3月棕榈油期货 收低0.6%，报每吨3,142马币(702美元)，稍早曾涨至3,202马币的高点。

成交量为31,018口。

“交易员预期明天公布的出口数据下滑，”一名吉隆坡交易员表示。他指的是船货检验机构天祥集团(Intertek)和瑞士通用公证行(SGS)将于周二公布的数据。

盘中稍早市场上涨，因豆油表现强劲，而且棕榈油供应吃紧，但然后价格进行修正，因预期第二天公布的数据显示出口需求下滑。

政府数据显示，11月棕榈油产量下滑6.1%。本月整月的降雨和洪水预计进一步减少12月的产量。

芝加哥期货交易所(CBOT)1月豆油合约 下跌0.2%，大连5月豆油合约 上涨0.2%。(完)

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