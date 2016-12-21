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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 19:34 BJT

马来西亚期市：棕榈油从三日连跌中反弹收涨，交易员假日前轧平仓位

路透吉隆坡12月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三略微收涨，打破三日连跌走势，因交易员在假日前轧平仓位。

指标3月棕榈油期货 收涨0.65%，收报每吨3,113马币(695.33美元)。

成交量32,451口。

盘中稍早，交易员看到该合约追随其他油品的上涨人气。

“整体而言，市场未对基本面做出反应--库存仍然不足，未出现需求。目前棕榈油交投的水准不合理。12月通常会较低，”一名交易员表示。

大商所5月豆油合约 下跌0.34%，5月棕榈油合约下跌0.51%。

芝加哥期货交易所(CBOT)-1月豆油合约 上涨0.17%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 王洋)

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