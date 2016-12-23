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亚洲 | 2016年 12月 23日 星期五 20:11 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受豆油下跌拖累

路透吉隆坡12月23日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低0.52%，受竞争性油品下跌拖累，但仍然受到空头回补的支撑。

指标5月棕榈油期货 跌至每吨3,061马币(684.40美元)，盘中稍早曾跌至3,013马币的低点。

该合约六个交易日内五日下跌，本周累计下跌3.2%，周线跌幅为四周来最大。

成交量为28,151口。

一名交易员表示，棕榈油收复一些跌幅，因为交易员在假日之前补入仓位。

“在3,200马币附近的实货交易很强劲，需求在那里，但市场在依据外部市场交投。现在市场上没有很多交易员，使得那些在场的存在一种从众心理，跟随大连期货市场的表现，”该交易员表示。

大连5月豆油期货 跌2.41%。芝加哥期货交易所(CBOT)-1月豆油期货 跌0.69%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜; 审校 王洋)
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