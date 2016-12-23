马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受豆油下跌拖累

指标5月棕榈油期货 跌至每吨3,061马币(684.40美元)，盘中稍早曾跌至3,013马币的低点。

该合约六个交易日内五日下跌，本周累计下跌3.2%，周线跌幅为四周来最大。

“在3,200马币附近的实货交易很强劲，需求在那里，但市场在依据外部市场交投。现在市场上没有很多交易员，使得那些在场的存在一种从众心理，跟随大连期货市场的表现，”该交易员表示。