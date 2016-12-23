马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受豆油下跌拖累

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡12月23日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低0.52%，受竞争性油品下跌拖累，但仍然受到空头回补的支撑。
指标5月棕榈油期货 跌至每吨3,061马币(684.40美元)，盘中稍早曾跌至3,013马币的低点。
该合约六个交易日内五日下跌，本周累计下跌3.2%，周线跌幅为四周来最大。
成交量为28,151口。
一名交易员表示，棕榈油收复一些跌幅，因为交易员在假日之前补入仓位。
“在3,200马币附近的实货交易很强劲，需求在那里，但市场在依据外部市场交投。现在市场上没有很多交易员，使得那些在场的存在一种从众心理，跟随大连期货市场的表现，”该交易员表示。
大连5月豆油期货 跌2.41%。芝加哥期货交易所(CBOT)-1月豆油期货 跌0.69%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。