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亚洲 | 2017年 4月 26日 星期三 19:24 BJT

马来西亚期市：棕榈油收涨1.1%，创一周来最大单日涨幅

    路透吉隆坡4月26日 - 马来西亚棕榈油周三从稍早跌幅中反弹，并在
过去四个交易日中第三日收涨，受豆油上涨提振。
    
    交易员称，市场预期产量增长将较预期缓慢，也在尾盘支撑市场复苏
。
    
    指标7月棕榈油合约         收涨1.1%，报每吨2,514马币(578.46美
元)，为一周来最大单日涨幅。
    
    成交量为55,888口。
    
    “尽管马币走强，但市场受到芝加哥期货交易所(CBOT)豆油表现好转
预期的拉动，”吉隆坡一名期货交易员表示。
    
    未来数月印尼和马来西亚的棕榈油生产料将增长，与季节性趋势相符
，而且影响产量的厄尔尼诺(圣婴)现象减弱。
    
    CBOT豆油期货      上涨0.6%，大量9月豆油合约        跌0.2%。
    
    大连9月棕榈油期货         下跌0.1%(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
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