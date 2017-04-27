马来西亚期市：棕榈油期货回吐涨幅收低，受获利了结打压

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%，受马币走强及预期产量增长影响
路透大宗商品和能源市场技术分析师王涛表示，指标棕榈油合约有可能跌破每吨2,642马币的支撑位，并跌向2,600处的下一道支撑位。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透大宗商品和能源市场技术分析师王涛表示，指标棕榈油合约有可能跌破每吨2,642马币的支撑位，并跌向2,600处的下一道支撑位。
交易商称，YNCC买入三船石脑油，平均每船数量为7.5万吨，船期为7月上半月，价格为在成本加运费(C&F)基础上较日本报价每吨升水约1.50美元。
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。