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亚洲 | 2017年 4月 28日 星期五 19:37 BJT

马来西亚期市：棕榈油扳回跌幅略微收涨，下周将发布出口数据

    路透吉隆坡4月28日 - 马来西亚棕榈油期货周五略微收涨，扳回盘初
因为需求低迷录得的跌幅。船货检验机构将发布出口数据，马来西亚也将
迎来长假。
    
    周一马来西亚因劳动节休市。
    
    指标7月棕榈油期货         收涨0.1%，报每吨2,508马币(578.01美
元)。棕榈油本周下跌0.9%，连续第三周周线下跌。
    
    成交量为33,832口。
    
    “市场横盘波动，”一名期货交易员表示。交易员在船货检验机构发
布出口数据、以及路透调查发表马来西亚4月产量、出口和季末库存预测
数据之前持币观望。这些数据都将在下周发布。
    
    季末库存可能进一步上升，并打压指标棕榈油价格。
    
    船货检验机构的数据显示，4月1-25日棕榈油需求下滑，因对印度的
出口减少。
 
    芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货      上涨0.1%，大连9月豆油期
货        下跌0.8%。
    
    路透大宗商品和能源技术分析师王涛表示，棕榈油可能下滑入每吨2,
450-2,477马币的区间，此前未能突破2,542马币的阻力位。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
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