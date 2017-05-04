马来西亚期市：棕榈油期货收涨0.6%，受马币走软提振

更新版 1-韩国股市：在中国A股进入MSCI明晟指数后，资金外流或达4.3万亿韩元
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。
路透吉隆坡5月4日 - 马来西亚棕榈油期货周四反弹，受助于马币MY R=走软。上日棕榈油创下一周来最大单日跌幅。 马币兑美元走软0.2%至4.3260马币。 指标7月棕榈油期货 收涨0.6%，报每吨2,536马币(586美元) ，过去四个交易日内第三日上涨。 “马币走软及豆油上涨支撑了今天的市场，”吉隆坡一名期货交易员 表示。他指的是芝加哥期货交易所(CBOT)豆油上涨。 “不过由于4月库存增加，以及预期产量增长，基本面疲弱。这些因 素可能抑制市场上涨，”他说。 马来西亚棕榈油通常在第二季和第三季产量增长。 CBOT豆油期货 微跌0.03%，大连9月豆油期货 跌0.7%。 (完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。
0138GMT * 美元/离岸人民币保持强势，持于6.8200上方，未受中国A股进入MSCI明晟新兴市场指数的影响 * 美元整体呈现多头格局，美元/人民币中间价强于上日，也支撑美元 * 周三美元兑人民币中间价为6.8193元，上日为6.8096；周三开盘为6.8304 * 美元/离岸人民币迄今在6.8194-6.8246区间交投，阻力位为前高点6.8368 * 中国A股指数在获准加入MSCI明晟指数后，走势震荡(完) (编译 郑茵 审校 龚芳)
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