马来西亚期市：棕榈油期货收涨0.6%，受马币走软提振

路透吉隆坡5月4日 - 马来西亚棕榈油期货周四反弹，受助于马币MY R=走软。上日棕榈油创下一周来最大单日跌幅。 马币兑美元走软0.2%至4.3260马币。 指标7月棕榈油期货 收涨0.6%，报每吨2,536马币(586美元) ，过去四个交易日内第三日上涨。 “马币走软及豆油上涨支撑了今天的市场，”吉隆坡一名期货交易员 表示。他指的是芝加哥期货交易所(CBOT)豆油上涨。 “不过由于4月库存增加，以及预期产量增长，基本面疲弱。这些因 素可能抑制市场上涨，”他说。 马来西亚棕榈油通常在第二季和第三季产量增长。 CBOT豆油期货 微跌0.03%，大连9月豆油期货 跌0.7%。 (完) (编译 李春喜; 审校 王洋)