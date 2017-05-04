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亚洲 | 2017年 5月 4日 星期四 19:26 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收涨0.6%，受马币走软提振

    路透吉隆坡5月4日 - 马来西亚棕榈油期货周四反弹，受助于马币MY
R=走软。上日棕榈油创下一周来最大单日跌幅。
    
    马币兑美元走软0.2%至4.3260马币。
    
    指标7月棕榈油期货         收涨0.6%，报每吨2,536马币(586美元)
，过去四个交易日内第三日上涨。
    
    “马币走软及豆油上涨支撑了今天的市场，”吉隆坡一名期货交易员
表示。他指的是芝加哥期货交易所(CBOT)豆油上涨。
    
    “不过由于4月库存增加，以及预期产量增长，基本面疲弱。这些因
素可能抑制市场上涨，”他说。
    
    马来西亚棕榈油通常在第二季和第三季产量增长。
    
    CBOT豆油期货      微跌0.03%，大连9月豆油期货        跌0.7%。
(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
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